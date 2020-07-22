الحوثيون يكشفون عن نتائج "الاتصالات غير رسمية" مع السعودية

أكد رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية الموالية لجماعة الحوثيين، عبد العزيز بن حبتور، أن "اتصالات غير رسمية" أجريت مع المملكة السعودية وكشف عن مصيرها.

وقال رئيس حكومة الإنقاذ التي تتخذ من العاصمة اليمنية صنعاء مقرا لها، في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: "اتصالات غير رسمية جرت بيننا وبين السعودية، ولكن للأسف توقف الاتصال في الآونة الأخيرة".

وتحدث بن حبتور في المقابلة عن "فلسفة الحروب" التي "تقتضي بأن تكون جاهزا للسلام كما تتجهز للحرب"، مضيفا أن حكومته "تحمل غصن الزيتون باليد اليمنى وبندقية كلاشنيكوف باليد اليسرى".

وتابع: "هذا حقنا كمدافعين عن اليمن وحدوده وشعبه العظيم وتراثه، ولكننا إن وجدنا بابا مفتوحا للحوار لن نتوقف في البحث عن السلام".

وذكر بن حبتور أن "كثيرا من المتغيرات" طرأت على المواقف الدولية بشأن الوضع في اليمن، لاسيما في الاتحاد الأوروبي واليابان وحتى في أوساط المثقفين والعلماء العرب، قائلا إن العالم "سئم من وعود حكام السعودية بأنهم سيقضون على المقاومة في اليمن خلال أشهر".

المصدر: سبوتنيك