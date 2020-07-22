السعودية.. رحيل أحد مشايخ قبيلة الدواسرالعقيد محمد بن مران بن قويد فجأة في ظروف غامضة

نعت قبيلة الدواسر في المملكة العربية السعودية الشيخ العقيد محمد بن مران بن قويد، الذي سقط اليوم الأربعاء قتيلا في ظروف غامضة.

وجاء في النعي الذي نشره حساب القبيلة في موقع التواصل "تويتر": "ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه والـ قويد خاصه ولجميع محبيه .. لا تنسوه من دعواتكم".

" انا لله وانا اليه راجعون "



ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد



نسأل الله جل وعلى في هذه الايام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضٍ من رياض الجنه



عزائنا لقبيلة #الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه ..

لاتنسونه من دعواتكم pic.twitter.com/ZR6TO3bgPE — قبيلة الدواسر (@alduwaser1) July 22, 2020

وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #محمد_بن_مران_بن_قويد في تويتر بنعي الشيخ محمد مران بن قويد، داعين له بالرحمة والمغفرة.

بأحرّ التعازي، وصادق المواساة، نعزي قبيلة الدواسر وكافة أبناء الوطن في الفقيد الغالي الشيخ الدكتور #محمد_بن_مران_بن_قويد ، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته،

وأحسن عزاء أهله وذويه،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/bymgRdDWzs — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 22, 2020

وأشاد ناشطون بالشيخ بن قويد، وذكروا أنه أحد أمراء وكبار قبيلة الدواسر وقد نذر نفسه للمبادرات الخيرية والعمل الإنساني ومساعي الصلح.

ولم تعلن عائلة الدوسري حتى اللحظة سبب وفاة العقيد الراحل، على الرغم من إعلان نشطاء على "تويتر" خبر وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

أقدم عزائي لكل طيب في وفاة العميد الدكتور الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد

صاحب المبادرات الإنسانية المعروفة لحقن الدماء ..

وعزائي موصول لأسرته ووالديه وقبيلة الدواسر وللوطن ..

نعم الأخ الصديق الغالي ..

رحمك الله رحمة واسعة فنعم الرجل أنت ونعم المسؤول أنت .. pic.twitter.com/ehiXOd7AC9 — مفرح البقمي (@Z1111F) July 22, 2020

لكن نشطاء آخرين ذكروا معلومات لا يمكن التحقق منها، أن محمد بن مران بن قويد مات مقتولا، بعد خلاف بينه وبين أشخاص، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة.

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وفور إعلان خبر الوفاة، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بعدد كبير من العبارات الناعية للراحل، "مثمنين دوره الكبير في الأعمال الخيرية التي قام بها، وداعيين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وداعين بأن يتغمده الله بواسع رحمته".

توفى قبل قليل الدكتور العقيد :

محمد بن مران بن قويد الدوسري



نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته



كانت له مساهمات في إصلاح ذات البين ومساعدة المحتاجين والآن إنتقل إلى جوار ربه يحتاج مني ومنكم الدعاء pic.twitter.com/P8VFD2XFYP — م . ظفر مسلم الدوسري (@AboMesh3L9) July 22, 2020

والشيخ محمد بن مران، عقيد سعودي، كما أنه أحد شيوخ قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه

توفي قبل قليل أخينا الدكتور العقيد/الشيخ محمد بن مران بن قويد احد أمراء وكبار قبيلة الدواسر هذا الرجل الكريم الذي نذر نفسه للمبادرات الخيرية والعمل الإنساني ومساعي الصلح وصاحب مبادرة عفو الخيرية لحقن الدماء حيث يعتبر فقده كبير على الدواسر والوطن أسألكم بالله لا تنسوه من الدعاء له pic.twitter.com/SsGMkoR0BI — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) July 22, 2020

ويملك حساب الشيخ محمد بن مران على "إنستغرام" أكثر من 17 ألف متابع، كما يتابعه على "تويتر" أكثر من 6 آلاف متابع.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي