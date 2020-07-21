سوريا.. وفاة جندي أمريكي في حادث بريف الحسكة الشمالي - فيديو

أعلنت القوات الأمريكية في سوريا، الثلاثاء عن وفاة أحد جنود قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" في ريف الحسكة الشمالي.

وذكر بيان للقوة، بأن "الحادث وقع حين انقلبت عربة مدرعة خلال إجراءها دورية عسكرية بريف الحسكة الشمالي".

وتابعت: "الوفاة وقعت في حادث غير قتالي"، وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان مراسل RT في سوريا، قد ذكر، أمس الثلاثاء، أن عربة مدرعة تابعة للقوات الأمريكية، انقلبت على إحدى الطرق خلال قيامها بدورية عسكرية بريف الحسكة الشمالي.

المصدر: "قوة المهام المشتركة"