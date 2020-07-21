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سوريا.. انقلاب عربة للقوات الأمريكية في ريف الحسكة الشمالي - فيديو

أخبار العالم العربي

سوريا.. انقلاب عربة للقوات الأمريكية في ريف الحسكة الشمالي - فيديو
انقلاب مدرعة للجيش الأمريكي في ريف الحسكة الشمالي بسوريا
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ذكر مراسل RT في سوريا، الثلاثاء، أن عربة مدرعة تابعة للقوات الأمريكية، انقلبت على إحدى الطرق خلال قيامها بدورية عسكرية بريف الحسكة الشمالي.

وأشار المراسل، إلى أن الحادث وقع ريف المدينة الشمالي، ولم يعلن عن أي خسائر بشرية لحد الآن.

يذكر أن أهالي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمال غربي بسوريا، اعترضوا في نهاية مايو الماضي، رتل آليات تابع للقوات الأمريكية وأجبروه على العودة باتجاه قواعده في المنطقة.

وتصدى الأهالي في ريف الحسكة، بمؤازرة حواجز الجيش السوري، لأرتال من آليات القوات الأمريكية في المنطقة، ومنعوها من إكمال مسيرها، وسط تزايد حالة الغضب والرفض لوجود قوات الولايات المتحدة على الأراضي السورية.

المصدر: RT

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