مصادر سعودية: الملك سلمان بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتمتع بصحة جيدة وأن حالته مستقرة.

وذكرت المصادر، أن "الملك سلمان بخير، ولا يوجد ما يدعو للقلق على صحته".

وأصدر الديوان الملكي أمس الاثنين، بيانا أفاد فيه بأن العاهل السعودي دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وترأس الملك سلمان اجتماع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

المصدر: "وكالات سعودية"