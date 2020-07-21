وكالة "سونا": إصابات وسط العائدين السودانيين خلال اشتباكات مع الشرطة المصرية (فيديو)

قال خالد الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة، إن اشتباكات وقعت بين عائدين سودانيين والشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين السودانيين.

وأضاف خالد الشيخ في تصريح لوكالة "سونا"، أن الحوادث وقعت حين أغلق العائدون الطريق الصحراوي المؤدي إلى المعبر السوداني وأحرقوا الإطارات، وقطعوا الطريق الصحراوي الغربي الذي يربط بين القاهرة وأسوان وقاموا باحتجاز شاحنة مصرية محملة بالغاز.

وأفاد خالد الشيخ بأن الشرطة المصرية حاولت إقناع السودانيين بفتح الطريق إلا أنهم حاولوا الإعتداء على عناصر الأمن مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، مشيرا إلى أن الأمن المصري أطلق الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وصرح بأنه لم تصلهم بعد أي أخبار أو معلومات عن سقوط قتلى حتى الآن، مبينا أن سبب الإشتباكات المباشر كان تعطيل الطريق وعدم السماح لهم بالمرور الي المعبر وذلك بسبب إغلاق معبر أرقين.

وأشار الشيخ إلى أن العائدين السودانيين انتشروا على طول الطريق من القاهرة وحتى أسوان في مناطق الأقصر إسنا سوهاج والسباعية، مؤكدا أن السفارة السودانية بالقاهرة في تواصل مع السلطات المصرية واللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم.

وتوقع القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة فتح المعبر خلال الساعات القادمة القليلة القادمة، معربا عن أسفه حول وقوع الإشتباكات.

المصدر: "سونا"