مشاركة متواضعة في الانتخابات التشريعية السورية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السورية نحو 33 في المئة بانخفاض كبير عن الدور السابق الذي تجاوز 57 في المئة.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن "عدد من مارس حقه الانتخابي هو 6 ملايين و224 ألفا و687 شخصا بنسبة مشاركة بلغت 33.17 في المئة"، وذلك بعدما أنهت اللجان القضائية الفرعية في المحافظات فرز الأصوات ووافت اللجنة بالنتائج.

وقال رئيس اللجنة سامر زمريق في مؤتمر صحفي إنه تمت إعادة الانتخابات في عدد من المراكز في مدينة حلب وريفها ودير الزور "لوجود زيادة في الأوراق الانتخابية".

وتلا زمريق من مبنى وزارة العدل أسماء الفائزين بالانتخابات.

وتنافس 1656 مرشحا بينهم 200 مرشحة للفوز بعضوية المجلس المؤلف من 250 مقعدا.

وشهدت انتخابات الدور الثالث الراهنة تراجعا في نسبة المشاركة وكذلك في عدد المرشحين، إذ تنافس في انتخابات الدور السابق 11341 مرشحا وكانت نسبة المشاركة نحو 57.5 في المئة.

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وكانت عمليات التصويت انتهت عند الحادية عشرة من مساء أمس الأول لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT