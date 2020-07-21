إيران: مهتمون بعلاقات جيدة مع دول الجوار بما فيها السعودية

أكد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن بلاده ترغب في أن تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول الجوار، وأنها تسعى للخروج من الظروف الحالية لعلاقاتها مع السعودية.

وقال في مؤتمر صحفي: "نريد أن تكون علاقاتنا مع جميع الجيران جيدة، وفي أي وقت تكون السعودية مستعدة فإن الدبلوماسيين الإيرانيين والسعوديين يمتلكون القدر الكافي من الخبرة للخروج بالعلاقات الإيرانية السعودية من الظروف الحالية".

وبالنسبة لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران، قال واعظي: "الوضع في المنطقة اليوم حساس للغاية، ومن المهم تشكيل حكومة عراقية جديدة تتولى السلطة بقوة".

وأضاف، أن "هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران، وعلاقاتنا مع العراق ليست مجرد علاقات سياسية أو أمنية أو ثقافية، بل علاقات من جميع الأبعاد".

وتابع: "خلال الزيارة، تم تحديد حجم التبادل التجاري والاقتصادي عند 5 مليارات دولار، وهو أمر مهم للغاية لتوسيع العلاقات التجارية وتصدير الخدمات الفنية والهندسية بين البلدين".

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا مسألة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعاون للتعامل معه، وتقرر نقل الخبرات الإيرانية في التعامل مع الوباء، وكذلك نقل الأدوية والمعدات إلى العراق.

وقال عن وساطة العراق بين طهران والرياض أو طهران وواشنطن: " الكاظمي في بداية عمله، وهو مهتم بعلاقات جيدة مع دول الجوار، وهو سيسافر إلى دول مجاورة أخرى، لكن هذا لا يعني أنه عنوان للوساطة".

المصدر: RT