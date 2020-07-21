روحاني: إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي.

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ولفت روحاني إلى أنه بحث مع الكاظمي القضايا الإقليمية وتفشي كورونا، مؤكدا أن إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها.

وأضاف روحاني أنه خلال فترة تولي الكاظمي رئاسة الوزراء شهدنا تطورا في الحركة التجارية بين البلدين وهذا ما بحثناه اليوم، مؤكدا أنه لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي ومستعدون لتبادل وجهات النظر بين المسوؤلين الصحيين.

وأشار روحاني إلى أن الجانبين بحثا اليوم كذلك تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلادين، مشددا على أن هناك إرادة إيرانية لتطوير العلاقات لتصل إلى حجم 20 مليار دولار أمريكي.

وأكد الرئيس روحاني عزم البلدين على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا، من بينها قضية البنى التحتية الاقتصادية واتصال طرق الحديد بين خرمشهر والبصرة وتجريف شط العرب.

وقال روحاني إن إيران أكدت سابقا على وقوفها إلى جانب العراق شعبا وحكومة وجيشا ونؤكد اليوم وقوفنا وسعينا لإحلال الأمن في العراق والمنطقة.

وأضاف:"نستحضر اليوم ذكرى الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبومهدي المهندس اللذين كانا من قادة محاربة الإرهاب".

واعتبر روحاني أن زيارة رئيس الوزراء العراقي ستكون منعطفا في العلاقات بين البلدين الصديقين والأخوين، لافتا إلى أنه بحث مع الكاظمي قضايا المنطقة واستقرارها والدور الذي يمكن أن يلعبه العراق كدولة عربية قوية في الأمن الإقليمي.

بدوره، أكد الكاظمي أن العراق تواق للعلاقة مع إيران على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

المصدر: RT