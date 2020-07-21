الكاظمي: العراق تواق للعلاقة مع إيران على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني الثلاثاء، إن العراق تواق للعلاقة مع إيران على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

بدوره، قال روحاني إنه إنه لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي، مشيرا إلى أنه بحث مع الكاظمي القضايا الإقليمية وتفشي كورونا، مؤكدا أن إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها.

واعتبر روحاني أن زيارة رئيس الوزراء العراقي ستكون منعطفا في العلاقات بين البلدين الصديقين والأخوين، لافتا إلى أنه بحث مع الكاظمي قضايا المنطقة واستقرارها والدور الذي يمكن أن يلعبه العراق كدولة عربية قوية في الأمن الإقليمي.

يتبع..