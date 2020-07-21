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في أول لقاء رسمي منذ تفشي كورونا.. خامنئي يستقبل الكاظمي اليوم

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في أول لقاء رسمي منذ تفشي كورونا.. خامنئي يستقبل الكاظمي اليوم
Reuters Official Khamenei Website/Handout via REUTERS
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يستقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أول لقاء يجريه المرشد مع شخصية خارجية أو داخلية رسمية منذ تفشي فيروس كورونا.

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وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الكاظمي سيلتقي أيضا كلا من الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ويرافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى طهران، التي بدأت اليوم، كل من وزراء الخارجية والكهرباء والنفط والمالية والدفاع والصحة والتخطيط إضافة إلى مستشار الأمن القومي العراقي.

المصدر: RT

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