رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يغادر بغداد متجها إلى طهران

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يغادر العاصمة بغداد متوجهاً الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي. pic.twitter.com/xIMLjKqgxr — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 21, 2020

وتتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، عددا من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



المصدر: RT