 
مباشر

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يغادر بغداد متجها إلى طهران

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يغادر بغداد متجها إلى طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocxo

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وتتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، عددا من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا