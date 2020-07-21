كوشنر: "صفقة القرن" لا تسمح لنتنياهو بأن يفعل ما يشاء

صرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، بأن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن" لا تسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء في الضفة الغربية.

وقال كوشنر في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تم نشره يوم الاثنين، إن جهوده لتسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني تأتي بحسن النية، والخطة لا تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين ليتخذوا موقفا متشددا ويتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فعل أي شيء يشاء في الضفة الغربية.

وأضاف كوشنر: "أدرك أنه ستكون هناك انتقادات من قبل الناس، ولكن من الطبيعي مواجهة تحديات صعبة، وأنا أفضل تخصيص الوقت للأمور الصعبة".

وتابع مستشار ترامب، قائلا إن "العديد من مفاوضي السلام السابقين قالوا لي إن الهدف هو إعطاء الأمل، وليس تحقيق الصفقة. وأنا قلت إن الهدف هو عقد الصفقة وإنهاء هذه القضية".

ورفض كوشنر مواصلة مسار المفاوضين السابقين، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى الفشل، مشير إلى أن "تاريخ النزاع وتاريخ عملية السلام هما فخان".

ودافع كوشنر عن خطته، قائلا: "هل هي تجعل إسرائيل أكثر أمانا؟ نعم. هل هي تجلب حياة أفضل للفلسطينيين؟ نعم".

وحمل جاريد كوشنر الفلسطينيين مسؤولية إخفاق الخطة. وأوضح: "يقولون إنهم يريدون حلا وسط لكنهم لم يرغبوا أبدا بالدخول في المحادثات الفنية التي من شأنها أن تفضي إلى شيء ما".

يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، معتبرة أن الولايات المتحدة تسعى للقضاء على القضية الفلسطينية. واعتبرت أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا موثوقا به في عملية السلام.

المصدر: نيوزويك