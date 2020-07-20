واشنطن: لن نعترف بالانتخابات البرلمانية السورية

أعلنت الخارجية الأمريكية عدم اعتراف واشنطن بالانتخابات البرلمانية التي جرت في سوريا يوم الأحد 19 يوليو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها، يوم الاثنين، إن الانتخابات التي جرت تمثل "محاولة أخرى من قبل النظام لإيجاد شرعية زائفة لنفسه وتفادي تحقيق العملية السياسية كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

إقرأ المزيد

وتحدثت أورتاغوس عن ممارسة السلطات السورية "الضغط" على المواطنين وتوزيع استمارات قد تم ملؤها مسبقا لصالح مرشحي حزب "البعث" وعدم وجود ضمانات لسرية الاقتراع، حسب بيانها.

كما أشارت أورتاغوس إلى أن أكثر من 5 ملايين مواطن سوري يقيمون في الخارج لم يتمكنوا من المشاركة في التصويت.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت في سوريا يوم الأحد الماضي لاختيار 250 نائبا في المجلس، وشارك فيها زهاء 1600 مرشح.

المصدر: نوفوستي