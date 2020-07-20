 
مباشر

واشنطن: لن نعترف بالانتخابات البرلمانية السورية

أخبار العالم العربي

واشنطن: لن نعترف بالانتخابات البرلمانية السورية
Reuters POOL New
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocvm

أعلنت الخارجية الأمريكية عدم اعتراف واشنطن بالانتخابات البرلمانية التي جرت في سوريا يوم الأحد 19 يوليو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها، يوم الاثنين، إن الانتخابات التي جرت تمثل "محاولة أخرى من قبل النظام لإيجاد شرعية زائفة لنفسه وتفادي تحقيق العملية السياسية كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية السوري: انتخابات مجلس الشعب تؤكد أن
وزير الخارجية السوري: انتخابات مجلس الشعب تؤكد أن "مسيرة الديمقراطية بخير"

وتحدثت أورتاغوس عن ممارسة السلطات السورية "الضغط" على المواطنين وتوزيع استمارات قد تم ملؤها مسبقا لصالح مرشحي حزب "البعث" وعدم وجود ضمانات لسرية الاقتراع، حسب بيانها.

كما أشارت أورتاغوس إلى أن أكثر من 5 ملايين مواطن سوري يقيمون في الخارج لم يتمكنوا من المشاركة في التصويت.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت في سوريا يوم الأحد الماضي لاختيار 250 نائبا في المجلس، وشارك فيها زهاء 1600 مرشح.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا