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البرلمان المصري يعقد جلسة سرية بطلب من السيسي

أخبار العالم العربي

البرلمان المصري يعقد جلسة سرية بطلب من السيسي
Reuters
رئيس البرلمان المصري والرئيس المصري
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أعلن البرلماني المصري مصطفى بكري، اليوم الاثنين، أن البرلمان المصري يعقد جلسة سرية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدون حضور.

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وقال بكري في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر: " ويقرر عدم حضور الجلسة السرية أيا من العاملين".

وتابع بكري تغريداته ببعض الكلمات عن الجيش المصري حيث قال: "مصر دوما في الخندق دفاعا عن الأمن القومي، وكلمات الرئيس السيسي التي حذر فيها من خطر الإرهاب وتهديد الأمن القومي انطلاقا من الأراضي الليبية تلقى صدى واسعا بين أعضاء مجلس النواب، مصر كلها في خندق واحد خلف السيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكان البرلمان المصري قد قام في وقت سابق بتأجيل جلسة كانت مقررة للنظر في تفويض تدخل الجيش في ليبيا.

المصدر: RT

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