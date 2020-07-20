إربيل تشن هجوما حادا على حزب العمال الكردستاني وتوضح حقيقة تسليم داليا مسلم لتركيا

نفت سلطات كردستان العراق الاتهامات التي وجهتها عائلة القيادي في "حزب الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم، لها بتسليم ابنة شقيقه للمخابرات التركية، ووصفتها بـ"المضللة".



وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق في بيان: "فيما يتعلق بادعاءات تسليم إقليم كردستان (داليا محمود مسلم) إلى تركيا. نرى أنه من الضروري أن نعلن للرأي العام بأن هذا الخبر لا أساس له وأنه محاولة تضليلية لإخفاء حقيقة الأمر".

وأضاف البيان أن "داليا محمود مسلم والمعروفة باسم (فيان شرفان)، وبعد تركها صفوف وحدات حماية المرأة ارتبطت بعلاقة غرامية مع مقاتل آخر من منطقة بدليس في كردستان تركيا يدعى (سلام رمضان محمد) والملقب بـ(تهلدان) ، الذي كان منضماً لوحدات حماية الشعب، حيث قرر كلاهما ترك (صفوف القوات) والفرار مع بعضهما البعض".

وأمس قال والد الفتاة إن ابنته توجهت إلى كردستان قبل 6 أشهر للعلاج وكانت تستعد للعودة إلى سوريا، "وفوجئت العائلة بتسليمها أو اختطافها إلى السلطات التركية"، لكن داخلية كردستان نفت ذلك بالقول إن "رمضان عاد إلى تركيا طوعاً في 9 يوليو 2020، وبعده ذهبت داليا محمود صالح إلى تركيا عن طريق التهريب في 14 يوليو 2020 للحاق به، ثم سلمت نفسها إلى الشرطة التركية في مدينة مرسين لذا فإنه لا علاقة لإقليم كردستان بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال".

وهاجمت وزارة الداخلية حزب العمال الكردستاني قائلة: "بدلا من تلفيق الاتهامات وإطلاقها جزافا، كان حريا بإعلام حزب العمال الكردستاني ومن على شاكلتهم أن يسألوا أنفسهم لماذا يتخلى الناس عن صفوفهم ومستعدون للمخاطرة بحياتهم عن طريق التهريب من أجل الخلاص من تهديداتهم".

يشار إلى أن صالح مسلم اعتقل لفترة وجيزة في التشيك عام 2018، وطالبت تركيا بتسليمه بموجب مذكرة اعتقال صادرة في أنقرة قبل عامين وتتعلق بهجوم هناك أسفر عن مقتل 29 شخصا في شباط 2016، لكن صالح مسلم نفى أي صلة له بهذا الهجوم وأطلق سراحه لاحقا.

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المصدر: وكالات