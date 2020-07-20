مهرجان مركزي في غزة "بمشاركة" عباس وهنية

أكدت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة سيحتضن مهرجانا مركزيا خلال الأيام القليلة القادمة، و"سيشارك" فيه كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، أنه "استكمالا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة "خطة الضم" و"صفقة القرن"، تم التوافق على عقد مهرجان مركزي، سيشارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وسيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية بكلمة للرئيس محمود عباس، وكلمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة".

وأضاف: "هذا المهرجان رسالة لكل الأطراف، تؤكد موقف شعبنا الموحد بفصائله وقواه كافة، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم، وصفقة القرن، وكل المؤامرات، التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية".

المصدر: معا