إيران تأمل بأن تساعد الانتخابات البرلمانية بإحلال السلام في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده تأمل في أن تساعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 19 يوليو في سوريا، بإحلال السلام في ذلك البلد.

وأضاف المتحدث الإيراني القول، إن الانتخابات البرلمانية في سوريا، جرت في ظروف تواجد "قوات الاحتلال الأجنبية، وهجمات الإرهابيين، والعقوبات الأحادية الجانب".

وتابع موسوي: "تأمل إيران أن تكون الانتخابات البرلمانية في سوريا خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار والتقدم في الحوار السياسي بين السوريين، وتخفيف معاناة الشعب السوري".

المصدر: تاس