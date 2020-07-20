قتلى وجرحى باشتبكات في إقليم دارفور غربي السودان

أسفرت اشتباكات بإقليم دارفور غربي السودان عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

ووفقا لموقع "دارفور 24" الإخباري، شهدت مدينة الجنينة، أمس الأحد، اشتباكات مسلحة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والقنابل اليدوية.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن مسلحين يرتدون الزي المدني انتشروا في الطرقات وسط إطلاق نار عشوائي.

وقال شهود عيان إن أغلب شباب القبيلتين الذين يتقاتلون ينتمون إلى القوات النظامية.

واتهم المتحدث باسم "حركة تحرير السودان"، "مليشيا الجنجويد" (قوات الدعم السريع) بالتورط في الهجمات، التي شهدتها الجنينة.

وقالت الحركة في بيان إن الحكومة المركزية ونظيرتها المحلية لم تحركا ساكنا إزاء هذه الهجمات، وشددت على تحملهما كامل المسؤولية حيال "هذه الجرائم البشعة وما يترتب عليها من تداعيات".

المصدر: وكالات