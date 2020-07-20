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خالد بن سلمان يعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض

أخبار العالم العربي

خالد بن سلمان يعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض
Reuters James Lawler Duggan
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أعلن خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية.

وأوضح بن سلمان في تغريدة على "تويتر"، أن الرياض وبغداد آثرتا "تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين (الملك سلمان بن عبد العزيز) حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع".

وأكد أن العراق يمثل "بعدا استراتيجيا هاما للمملكة والعكس، لذلك كان طبيعيا أن تحل الرياض محطة أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي".

هذا وقد أعلن الديوان الملكي، أمس الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل "مستشفى الملك فيصل" التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

المصدر: وكالات

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