الجزائر.. تبون يتوعد بعقوبات تصل بالسجن حتى 10 سنوات للمعتدين على الأطباء

توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية، من خلال "قانون صارم" سيصدر الأسبوع القادم، لحماية السلك الطبي وشبه الطبي وعمال المستشفيات.

وأعرب تبون عن تألمه "كشخص وكمواطن وكرئيس أن نجد من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين".

وأضاف قائلا: "أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الأطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري".

وحذر من أن العقوبات ستكون مشددة ضد الأشخاص المعتدين، سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي، وستتراوح ما بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا.

كما انتقد تبون التأخر المسجل في حصول مهنيي الصحة على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة لهم تعويضا لهم عن مواجهة جائحة كورونا، وأكد أن "الدولة ستقوم بالتكفل بصغار التجار والحرفيين المتضررين من آثار فيروس كورونا وستقوم بتعويضهم".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية