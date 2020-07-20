البحرين تمدد التأشيرات السارية والمنتهية لمدة 3 أشهر

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، الأحد، عن إعادة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة الصالحة والمنتهية لمدة 3 أشهر إضافية بدءا من يوم بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت، بأنه "سيتم تمديد التأشيرات تلقائيا من تاريخ 20 يوليو 2020"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إتاحة الفرصة للزائرين لتعديل أوضاعهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا".

ونوهت الجنسية والجوازات والإقامة، إلى أنه "على الزائرين الراغبين في تمديد تأشيرة الزيارة لمدة أطول تمتد لما بعد 21 أكتوبر القادم، تقديم طلب لتجديد تأشيرة الزيارة إلكترونيا من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية".

وأشارت إلى أن هذا يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الهادفة إلى توحيد الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية