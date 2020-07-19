بارزاني: العراق محور للمصالحة والاستقرار وإيران ترحب بهذا الدور

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن العراق محور للمصالحة والاستقرار، وإيران ترحب بهذا الدور المهم.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى أن "إقليم كردستان يرتبط مع إيران بعلاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وحركة تبادل تجاري واسعة النطاق".

وقال، إن "تنمية هذه العلاقات وتوسيع التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كردستان وبين إيران في المجالات الضرورية التي يهتم بها الجانبان مطلب دائم للإقليم، وقد عملنا على هذا باستمرار وسنمضي في هذا".

من جهته قال ظريف: "لدينا علاقات وثيقة جدا مع إخواننا في إقليم كردستان العراق، علاقات وطيدة جدا تراثية وكذلك عائلية، ومحبة وصداقة حقيقية، وكذلك لدينا علاقات اقتصادية جيدة جدا، وهناك تعاون وعمل مشترك بيننا وبين العراق يتقدم باستمرار".

وأضاف: "نحن مسرورون بأن كورونا أيضا لم يتحول إلى عائق في سبيل العلاقات الجيدة مع العراق وخاصة مع إقليم كردستان، فقد ظلت منافذنا الحدودية مع الإقليم مفتوحة دائما، وستبقى كذلك".

المصدر: RT