خبير: الهزات الأرضية الأخيرة في الجزائر لا تثير القلق

قال خبير الزلازل الجزائري، لوط بوناطيرو، إن الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد خلال شهر يوليو الجاري، "غير مقلقة وهي ناجمة عن نشاط أرضي خفيف".

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ونقل موقع "النهار" عن بوناطيرو قوله إن الهزات الثماني التي شهدتها الجزائر من يوم 4 إلى 17 يوليو الجاري، والتي مست مدن باتنة، ومستغانم، والجزائر، وبجاية وميلة، تراوحت شدتها بين 3.0 و4.5 درجة.

وأضاف أن هذه الهزات طفيفة وغير مقلقة تماما، موضحا أن الجزائر تقع على صفائح قارية تصطدم بالصفائح التكتونية الأوروبية وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو خط زلزالي يبدأ من جبل طارق إلى غاية فلسطين وسوريا.

ولفت إلى أن الزلازل لا تمس الصحراء الجزائرية، لأن ضغط الصفائح التكتونية مع مثيلتها الأوروبية ينعكس على المناطق الشاطئية الشمالية للبلاد.

المصدر: "النهار"