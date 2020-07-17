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الجزائر.. هزة أرضية تبعتها سلسلة هزات ارتدادية في مدينة ميلة (صور)

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الجزائر.. هزة أرضية تبعتها سلسلة هزات ارتدادية في مدينة ميلة (صور)
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مدينة ميلة
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سجلت مدينة ميلة في شمال شرق الجزائر هزة أرضية صباح اليوم الجمعة بلغت شدتها 4.5 درجة، وتبعتها سلسلة من الهزات الارتدادية.

وأفاد "مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء" بأنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية الرئيسية على بعد 7 كيلومترات جنوب شرق منطقة سيدي مروان بمدينة ميلة.

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن مركز رصد الزلازل سجل 5 هزات ارتدادية بلغت شدة آخرها 3.4 درجة.

وتسببت الهزات في إحداث أضرار بالبنايات القديمة وتساقط للصخور.

المصدر: وكالات

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