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السعودية.. مكافحة الاتجار بالبشر تعفي المبلغ عن الجريمة من العقوبة

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السعودية.. مكافحة الاتجار بالبشر تعفي المبلغ عن الجريمة من العقوبة
Reuters
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية، اليوم الأحد، إعفاء كل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن الجريمة من العقاب المترتب عليها.

وذكر حساب لجنة "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها".

وأضافت: "المبلغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، والمبلغ أثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته".

المصدر: "سبق"

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