أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي
Reuters Zoubeir Souissi
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأحد في الدوحة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" صورة للقاء.
سمو أمير البلاد المفدى يستقبل وزير الدفاع بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.#قناpic.twitter.com/BsgNm0bkt6— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 19, 2020
ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر حيث التقى أيضا الأمير تميم، في أول زيارة خارجية له منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.
المصدر: قنا