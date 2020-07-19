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أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي

أخبار العالم العربي

أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي
Reuters Zoubeir Souissi
أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأحد في الدوحة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" صورة للقاء.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر حيث التقى أيضا الأمير تميم، في أول زيارة خارجية له منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: قنا

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