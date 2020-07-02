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أردوغان في قطر اليوم بأول زيارة له للخارج منذ بدء تفشي كورونا

أخبار العالم العربي

أردوغان في قطر اليوم بأول زيارة له للخارج منذ بدء تفشي كورونا
Reuters
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يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بأول زيارة للخارج منذ بدء تفشي كورونا إلى قطر، في خضم التطورات المتلاحقة بالمنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا وعمليات تركيا بشمال العراق.

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وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، بأن الرئيس أردوغان سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يبحث أردوغان وآل ثاني العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين الشقيقين والصديقين".

وأكد أن "الرئيس التركي سيتبادل مع أمير قطر وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل مساء اليوم الرئيس التركي، الذي يزور البلاد في زيارة عمل.

وأضافت: "سيبحث أمير قطر مع الرئيس التركي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية".

يذكر أن الرئيس التركي بحث في 20 يونيو الماضي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال اتصال هاتفي "تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها". 

وتتميز العلاقات التركية القطرية الحالية بتقارب في وجهات النظر حول معظم القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة الموقف التركي من الأزمة السورية والليبية، بالإضافة إلى ما شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الأزمة الخليجية وما أفرزته.

ولم تنقطع الرحلات الجوية بين أنقرة والدوحة رغم تفشي الوباء بشكل كبير في البلدين.

المصدر: "الأناضول"+"قنا"

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