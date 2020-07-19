بتراجع في عدد المرشحين .. انطلاق الانتخابات التشريعية السورية

انطلقت اليوم في سوريا انتخابات الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب (البرلمان) التي يخوضها نحو 1600 مرشح.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات فتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح اليوم، لاختيار 250 نائبا في مجلس الشعب (البرلمان).

وتسجل الانتخابات الحالية تراجعا ملحوظا في نسبة الإقبال على الترشح إذ بلغ عدد المرشحين 1656 مرشحا، بينما كان عدد المرشحين في الدور الثاني 11341 مرشحا.

ويسيطر على المجلس منذ عقود غالبية تمثل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الذي يخوض الانتخابات ضمن ما يعرف بقوائم "الوحدة الوطنية" التي تضم مرشحين تختارهم قيادات الأحزاب التي تشكل "الجبهة الوطنية التقدمية" مع "البعث" ويعد فوزها في الانتخابات محسوما سلفا.

ولم تشهد الانتخابات الحالية أي مفاجآت حتى الآن باستثناء الإعلان عن انسحاب ثلاثة من المرشحين قبل يومين على بدء الاقتراع أبرزهم رجل الأعمال محمد حمشو.

أسامة يونس - دمشق