موريتانيا.. 103 إصابات بكورونا وشفاء 126 مصابا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 5813 حالة.

وأعلنت الوزارة خلال مؤتمرها الصحفي اليومي شفاء 126 مصابا بالفيروس مايرفع عدد المتعافين في البلاد إلى 3279 شخص.

وحسب وزارة الصحة فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 153 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

المصدر: صحراء ميديا