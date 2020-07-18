الصحة الإماراتية: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 85%

أكدت وزارة الصحة الإماراتية يوم السبت، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 85%.

وقالت في تغريدة: "بفضل الله وجودة الرعاية الصحية بالدولة، ارتفعت نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد-19 إلى 85.8 بالمئة من إجمالي الإصابات".

وأعلنت الوزارة اليوم عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 48 ألفا و917.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس، جميعها مستقرة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 56711.

بفضل الله وجودة الرعاية الصحية بالدولة، ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19 إلى 85.8% من إجمالي الإصابات #التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإماراتpic.twitter.com/F9L4fIgMD1 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) July 18, 2020

المصدر: "تويتر"