تأجيل زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للجزائر

أعلن المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اليوم السبت، عن تأجيل زيارة عقيلة صالح التي كانت مقررة اليوم إلى الجزائر.

وأضاف المريمي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أجل زيارته التي كانت مقررة اليوم للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دون أن يذكر المريمي أسباب تأجيل الزيارة.

وكان موقع "أخبار ليبيا" قد نقل يوم الجمعة عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، قوله إن الزيارة تستغرق يومين يناقش خلالها عقيلة صالح مع الرئيس عبد المجيد تبون مستجدات الوضع على الساحة الليبية ودور الجزائر في حل الأزمة.

وفي شهر يونيو، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، للوصول إلى حل وفق مخرجات "مؤتمر برلين".

وجدد تبون، خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في يونيو حسب بيان لرئاسة الجمهورية، موقف الجزائر "الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

المصدر: RT + "سبوتنيك"