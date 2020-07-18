السفارة السورية في لبنان تزيد عدد مراكز اختبار كورونا ومدة صلاحيته لدخول سوريا

وافقت السفارة السورية في لبنان، اليوم السبت، على زيادة عدد المختبرات المعتمدة ومدة قبول فحص كورونا.

ونشرت السفارة قائمة بالمختبرات والمراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة اللبنانية، معلنة أنه تمت الموافقة على اعتمادها حصرا لإجراء فحص "PCR" كورونا.

وأوضحت، أن "مدة تاريخ إجراء الاختبار يجب ألا يتعدى 24 ساعة عند الوصول إلى الحدود السورية، بعدما كان محددا بـ 18 ساعة".

📌📌اعلان هام (الموافقة على زياده عدد المختبرات المعتمدة ومده قبول فحص الكورونا) تود سفارة الجمهورية العربية السورية في... Опубликовано ‎سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت‎ Суббота, 18 июля 2020 г.

وأصدر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، قبل أسبوع، تعليمات تتيح للسوريين العودة إلى بلادهم من المنافذ الحدودية الشرعية مع لبنان، شرط إجراء اختبار (PCR) في مراكز لبنانية محددة، ومشاف لبنانية معتمدة، واشترطت ألا يكون قد مضى على الاختبار أكثر من 18 ساعة.

المصدر: RT