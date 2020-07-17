السعودية.. وفاة أقدم خطيب جامع ومؤذن في حائل

أفادت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، بأن أقدم خطيب جامع في منطقة حائل هليل سودان الشمري توفي إثر مرض ألم به وغيبه عن مصليه.

ونعى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلسلة من التغريدات الشمري، داعين له فيها بالرحمة والمغفرة، وكتب عدد منهم، "إنهم فقدوا إنسانا غاليا على قلوبهم يحملون له الحب والتقدير والسيرة الطيبة والذكرى الجميلة، سائلين الله أن يتغمده برحمته ومغفرته".

#هليل_سودان_التريباني



حزنٍ تقل مزنٍ نشا ومتخيّل

وبله دموعٍ وسط حايل غزيره



ما تلام عينٍ دمع جوفه مسيّل

على خبر شيخٍ وفاته كسيره



مثل الجمل لحمول ربعه يشيّل

الله يعظّم أجركم يالعشيره



لا والله الا مات واقفى هليّل

وهذا نعي فرقاه في كل ديره pic.twitter.com/pRZThYi4Xi — عبدالرحمن سعدي الشمري (@aborayyanh) July 16, 2020

وأمضى الشمري "أكثر من 60 عاما يصدح بالأذان والنداء للصلاة منذ عام 1374 للهجرة، إذ يعتبر أقدم خطيب جامع في منطقة حائل".

#هليل_بن_سودان_التريباني_الشمري لعمرك ما الرزية فقد مال "" ولا شاة تموت ولا بعيـر

ولكن الرزية فقـد شهـم "" يموت بموته خلق كثيـر



رحمك الله يابن سودان وجعل الله الجنة مثواك — محمد سعود الشمري (@hmam113) July 17, 2020

وقال وجهاء وشيوخ في "تويتر"، إنهم "فقدوا أخا عزيزا وغاليا على قلوبهم، فقد كان دائم السؤال عنهم حتى في فترة مرضه وقبل أن يرحل إلى جوار ربه".

ويعد الراحل من طليعة خريجي مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة.

رحم الله الرجل الصالح #هليل_بن_سودان_التريباني_الشمري وأسكنه فسيح جناته وغفر له ورفع درجته وأعلى منزلته في جنات النعيم .

عزاؤنا لابنه خالد وجميع أبنائه وأهله وذويه ومحبيه أحسن الله عزاءهم وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على قضائه وقدره . pic.twitter.com/pGz4TlxtJ6 — رشيد التميمي (@rbot41) July 17, 2020

المصدر: "وكالات"