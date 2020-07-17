وسائل إعلام: مقتل ابنة قيادي في "سرايا السلام" بهجوم على منزله في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بأن منزل قيادي في "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تعرض لهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وذكرت، أن "الهجوم المسلح استهدف منزل جمال الدراجي القيادي في السرايا".

وأضافت، أن "الهجوم أسفر عن مقتل ابنة الدراجي".

هجوم مسلح يستهدف منزل جمال الدراجي قيادي في سرايا السلام بـ #بغداد يتسبب بمقتل ابنته pic.twitter.com/cHQJTTERZ4 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 17, 2020

في حين لم يصدر أي تعليق من "سرايا السلام"، أو الدراجي على الحادث.

المصدر: رووداو