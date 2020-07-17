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وسائل إعلام: مقتل ابنة قيادي في "سرايا السلام" بهجوم على منزله في بغداد

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: مقتل ابنة قيادي في
Reuters THAIER AL-SUDANI
العاصمة العراقية بغداد - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بأن منزل قيادي في "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تعرض لهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وذكرت، أن "الهجوم المسلح استهدف منزل جمال الدراجي القيادي في السرايا".
وأضافت، أن "الهجوم أسفر عن مقتل ابنة الدراجي".

في حين لم يصدر أي تعليق من "سرايا السلام"، أو الدراجي على الحادث.

المصدر: رووداو

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