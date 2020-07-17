بعد فشل المباحثات.. قمة إفريقية مصغرة الثلاثاء المقبل حول سد النهضة الإثيوبي

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم الجمعة، إن قمة إفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الإثيوبي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تغريدة على "تويتر" اليوم، إن السودان تلقى دعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو.

وأضاف عباس "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد".

وكانت المباحاثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية