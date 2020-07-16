"الجيش الليبي" ينفي انعقاد لقاء بين حفتر ووفد أمريكي

نفى المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الليبي"، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، انعقاد لقاء بين قائد القوات الليبية المشير خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى.

وقال أحمد المسماري إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده عقد اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى".

وأضاف "عليه نود أن نلفت انتباه كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بشكل رسمي".

وتابع قائلا: "قواتنا متمركزة وثابتة في مواقعها ونؤكد لليبيين أصحاب القرار والسيادة أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها".

إلى ذلك، أكدت مصادر ليبية متطابقة ومسؤولة أنه لا توجد أي اتفاقات معلنة أو غير معلنة حول اعتزام القوات المسلحة الليبية إخلاء المناطق النفطية أو وضعها تحت إشراف الأمم المتحدة فى مقابل الدخول في هدنة.

وأفادت المصادر نفسها بأن "الجيش الليبي" سيستمر في حماية المنشآت النفطية والحقول ولن يسمح بوقوع أي تهديد لها.

المصدر: RT