مصر.. نشر الصور الأولى لـ"الرجل الأخضر" المقتول على يد قوات الأمن قبل تنفيذ عملية طعن

نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية الصور الأولى للشخص المتهم باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر بسلاح أبيض، الذي قامت قوات الأمن بقتله عقب إصابته لعدد من الأفراد.

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وظهر في الصور شخص يدهن جسده بلون أخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبيده سلاح أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا إيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب نحو 3 أفراد أمن بجروح.

وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.

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المصدر: اليوم السابع