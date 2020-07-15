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الحوثيون: قتلى وجرحى بغارة للتحالف العربي شمال شرقي صنعاء

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الحوثيون: قتلى وجرحى بغارة للتحالف العربي شمال شرقي صنعاء
Reuters
أرشيف
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أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 16 مدنيا، في غارة جوية للتحالف العربي شنتها طائراته على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "طيران التحالف العربي نفذ غارة على منازل المواطنين في منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم، مركز الجوف"​​​.

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وأضافت أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم امرأتان وطفل، وإصابة 7 آخرين، هم 5 أطفال وامرأتان.

وأشارت إلى شن التحالف العربي 5 غارات جوية أخرى على منطقة الاقشع في مديرية الحزم.

المصدر: وكالات

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