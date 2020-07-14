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قرقاش يحذر من "طبول الحرب التي تقرع حول سرت"

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قرقاش يحذر من
Reuters
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات
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قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.

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ودعا قرقاش في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

وكانت تقارير ذكرت أن مجلس النواب الليبي، الذي مقره بشرق ليبيا، أصدر بيانا يوم أمس دعا من خلال القاهرة لاتخاذ "ما تراه لحفظ أمن البلدين القومي".

في المقابل، دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو أمس إلى ضرورة تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية التي مقرها بطرابلس، مؤكدا أن الاستعداد لعملية عسكرية مستمر، وذلك رغم تحذير مصر بأن مدينة سرت خط أحمر.

المصدر: وكالات

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