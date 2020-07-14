مسلح معتقل لدى الجيش السوري: تلقينا تدريبات تحت إشراف أمريكيين

اعترف مسلح ينتمي لمجموعة تدعى "مغاوير الثورة"، كان قد احتجز بالقرب من تدمر، بأنه تلقى تدريبا تحت إشراف مدربين أمريكيين.

وأفيد في وقت سابق باعتقال ثلاثة من مسلحي "مغاوير الثورة" ونقلهم إلى مدينة تدمر السورية، بعد أن وقعت مجموعتهم في حقل ألغام.

وأقر المسلحون المحتجزون بأنهم أرسلوا في مهمة، وكان عليهم الحصول على معلومات حول أهداف روسية وإيرانية بسوريا.

وقال أحد المعتقلين، ويدعى عبد الله المشوات في اعترافاته: "لقد تعلمنا كيفية التعامل مع جميع أنواع الأسلحة من قبل مدربين أمريكيين. جميع الأسلحة كانت أمريكية الصنع. رأيت مدربين أمريكيين يأتون للتدريب، لكن عملية التدريب يقوم بها سوريون. الأمريكيون يراقبون من بعيد، ويشرفون على عملية التدريب. كانت التدريبات صعبة، وتواصلت بمعدل ساعتين أو ثلاث ساعات، ليس أقل".

واعترف المسلح المحتجز لدى الجيش السوري بأن تدريب المجموعة جرى على استعمال أسلحة أمريكية الصنع، لكن المشاركين في المجموعة أرسلوا لتنفيذ المهمة ببنادق روسية.

المصدر: نوفوستي