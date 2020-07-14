مصر تحدد الخط الأحمر بخصوص سد النهضة

حدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري ، الخط الأحمر فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك ردا على سؤال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في برنامجه بـ"المصري" الذي يعرض عبر شاشة "الغد"، حول معرفة الخط الأحمر بالنسبة لملف "سد النهضة" على غرار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر سابق، مدينتي سرت والجفرة على الحدود الغربية مع الجوار الليبي، خطا أحمر للأمن القومي المصري.



وقال شكري، إن الخط الأحمر بشأن سد النهضة يتمثل في رؤية الدولة حول وقوع أي ضرر جسيم جراء سد النهضة على الأمن المائي لمصر والمصريين.