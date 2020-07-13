احتجاج العشرات أمام بوابة مقر التحالف العربي في عدن للمطالبة برواتبهم

واصل العشرات من الضباط والعسكريين الجنوبيين وقفتهم الاحتجاجية أمام بوابة مقر التحالف بعدن للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة منذ أشهر.

وقام المحتجون بنصب الخيام للاعتصام أمام بوابة التحالف.

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وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد ناشد آواخر شهر يونيو الماضي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" بالسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وتوظيف إيراداتها في دفع رواتب الموظفين في البلاد.

المصدر: RT