اليمن.. المبعوث الأممي يناشد الحكومة و"أنصار الله"

ناشد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" بالسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وتوظيف إيراداتها في دفع رواتب الموظفين في البلاد.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أناشد حكومة ‎اليمن وأنصار الله المشاركة بشكل بنّاء وسريع في سعيي للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظّفي القطاع العام"​​​.

وشدد المبعوث الأممي على "ضرورة إيجاد حلّ يعلي مصالح الشعب اليمني".

Griffiths: I appeal to Gov't of #Yemen & AnsarAllah to engage constructively&expeditiously with my efforts to allow ships into Hudaydah port & to use revenues to support civil servant salaries. It is essential to find a solution that serves the best interests of the Yemeni people — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) June 26, 2020

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اتهمت في 18 مايو الماضي "أنصار الله"، بإفشال تفاهمات رعتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من رسوم استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، مشيرة إلى أن الجماعة سحبت أكثر من 35 مليار ريال (نحو 140 مليون دولار) من الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي بمحافظة الحديدة.

وتوصلت الأمم المتحدة أواخر العام الماضي، إلى تفاهمات مع كل من الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، بالسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة، مقابل توريد الرسوم الحكومية المفروضة على حمولات تلك السفن في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، على أن تخصص هذه الأموال للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام البالغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف موظف، والمتوقفة منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016.

المصدر: وكالات