الجزائر.. الإصابات بفيروس كورونا المستجد تواصل ارتفاعها

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 19195 إصابة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 1011 حالة وفاة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وعادت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد إلى الارتفاع بعد أن شهدت تراجعا خلال يومي الخميس والجمعة.

وعبر وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، عن قلقه من الوضعية الوبائية في البلاد بعد الانتشار الكبير للفيروس، لا سيما في بعض الأقاليم.

ومخاوف الوزير تأتي بعد ساعات فقط من اعترافه خلال اجتماع طارئ بمدراء مستشفيات العاصمة الجزائرية، بأن عدد الإصابات في العاصمة تجاوز طاقة استيعاب المستشفيات، وأرهق مستخدمي الصحة، وأن الدعوة مفتوحة للمتقاعدين من القطاع للمساعدة.

ولفت بوزيد إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بين السكان في المدن الكبرى والولايات، كان بسبب الاحتكاك داخل الأسواق والمساحات التجارية، مشيرا إلى أن 25 بالمائة من أسباب ارتفاع عدد الإصابات عائلية، ناتجة عن الاجتماعات في المناسبات المختلفة.

المصدر: RT