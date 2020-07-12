المغرب يسجل حالتي وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 247 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 15635.

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كما قالت إن 147 مصابا تعافوا من "كوفيد 19"، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 12212،

وأوضحت في بيانها أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 856325 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وكانت الحكومة المغربية قد قالت في بيان يوم الخميس، إنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر حتى 10 أغسطس المقبل، وذلك رغم وصف وضع فيروس كورونا في البلاد بأنه "مطمئن".

وذكرت الحكومة أن وضع الوباء في البلاد "مطمئن" وأن الجائحة تحت السيطرة "لكن لا يعني ذلك اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات".

ودعا البيان المواطنين إلى "المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية".

المصدر: وكالات