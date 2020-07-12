إصابة أول أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بكورونا

أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية بتسجيل إصابة أسير فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ بدء الجائحة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الأسير المصاب بكورونا يدعى كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية، وهو معتقل منذ عام 2003 ومحكوم عليه بالسجن لـ6 مؤبدات و50 عاما، ويقبع حاليا في مستشفى أساف هروفيه.

هيئة الأسرى: إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا 12/7/2020 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم... Posted by ‎هيئة شؤون الاسرى والمحررين The Commission of Detainees Affairs‎ on Sunday, July 12, 2020

وذكرت الهيئة أن الأسير مصاب بسرطان الحنجرة ويمر بظروف صعبة وخطيرة ومعقدة، وتم نقله مساء الثلاثاء الماضي من القسم الثاني في سجن جلبوع إلى مشفى العفولة لإجراء بعض الفحوصات ومن بينها فحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية (غير مصاب).

وبعد ذلك، نقل الأسير مساء الأربعاء إلى قسم "مراش" في سجن الرملة، حيث بقي حتى صباح الجمعة، ثم نقل إلى مستشفى أساف هروفية لإجراء مزيد من الفحوصات بينها فحص كورونا التي جاءت نتائجها هذه المرة إيجابية (مصاب).

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الإسرائيلية عزلت السجين المصاب كما تم عزل الأسرى في القسم الثاني في سجن جلبوع ومدير السجن و23 من نزلاء السجن.

كما أكدت الهيئة وضع جميع الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة قيد الحجر الصحي.

وأكدت تقارير إسرائيلية الأنباء عن إصابة أبو وعر بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

אסיר בטחוני ראשון נדבק בקורונה. מדובר באסיר כמאל אבו-וער, בן 46 מקבטייה דרומית לג'נין.

אבו-וער, חולה סרטן, מאושפז כעת בבית החולים אסף הרופא.

משב"ס נמסר: אסירים ואנשי סגל שבאו איתו במגע ייבדקו וישלחו לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות. pic.twitter.com/rraBi7XAfh — אלעד הומינר العاد هومينر (@EladHumi) July 12, 2020

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل