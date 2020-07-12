سوريا.. مرسوم رئاسي بإعفاء المزارعين من فوائد الذمم المالية الناجمة عن استخدام الكهرباء

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية، المدينين بذمم مالية، من الفوائد والغرامات المترتبة عن هذه الذمم.

ويشمل المرسوم رقم 13 لعام 2020 المشتركين لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك ف وما دون.

وأعفى المرسوم هؤلاء من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل، على أن يبادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال عام واحد من تاريخ المرسوم.

المصدر: RT