سوريا.. مرسوم رئاسي بإعفاء المزارعين من فوائد الذمم المالية الناجمة عن استخدام الكهرباء

سوريا.. مرسوم رئاسي بإعفاء المزارعين من فوائد الذمم المالية الناجمة عن استخدام الكهرباء
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية، المدينين بذمم مالية، من الفوائد والغرامات المترتبة عن هذه الذمم.
ويشمل المرسوم رقم 13 لعام 2020 المشتركين لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك ف وما دون.
وأعفى المرسوم هؤلاء من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل، على أن يبادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال عام واحد من تاريخ المرسوم.
المصدر: RT