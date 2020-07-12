الكويت.. قفزة كبيرة في معدل الإصابات اليومية بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تأكيد إصابة 836 حالة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في الـ 24 ساعة الماضية مقابل 478 إصابة أمس السبت.

وجاء في بيان وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد: "تم تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي عدد الحالات 54894 حالة، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 390 حالة"​​​.

وسجلت الوزارة الصحة، في الـ 24 ساعة الماضية، 649 حالة شفاء، ما يرفع العدد الكلي للحالات المتعافية في الكويت إلى 44610.

وبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات الكويتية 9894، والعدد الكلي للحالات في العناية المركزة 151 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 836 حالة جديدة، وتسجيل 649 حالة شفاء، و 4 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 54,894 حالة pic.twitter.com/xAnz3AUBxn — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 12, 2020

المصدر: وكالات