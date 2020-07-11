رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر: الفيروس لا ينتقل عبر الهواء ومنظمة الصحة العالمية متخبطة (فيديو)

أكد حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عبر الهواء كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وصرح حسام حسني مسعود بأن "كوفيد 19" لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن طريق الرذاذ"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية متخبطة وفي أكثر درجات التخبط.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، أنه حتى هذه اللحظة لا ينتقل كورونا عبر الهواء، متابعا "لو انتقل عبر الهواء هتلاقى آلاف مؤلفة وملايين مصابين وده من رحمة ربنا، ولكن العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ والعطس والسعال والبصق".

وطمأن حسام حسني، المصريين من أوضاع مواجهة كورونا، حيث أفاد بأن "مصر تعمل جاهدة للقضاء على الوباء، ولكن لم تقض على الوباء".

وأوضح أن "دور المواطنين الأساسي هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقوة وعمق، مشددا على أنه لو فقدت الإجراءات الاحترازية ممكن يحصل انتشار ثان للفيروس"، مطالبا المصريين باستمرار الحذر والوقاية.

المصدر: "الأهرام" المصرية